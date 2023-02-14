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Молдова закрыла свое воздушное пространство - СМИ

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Молдова закрыла свое воздушное пространство - СМИ

Фото: Associated Press

По данным СМИ, запрет на полеты в Молдове — временный, и продлится до 16:00.

Сегодня, 14 февраля, Молдова временно закрыла свое воздушное пространство.

Об этом сообщает Moldova Libera.

По предварительным данным, полеты приостановили к 16:00.

"Воздушное пространство Молдовы закрыто по неизвестным причинам. Самолеты, которые должны были приземлиться в Кишиневе, перенаправлены в Яссы. Информацию о закрытии воздушного пространства нам официально подтвердили. Оно закрыто до 16:00", — говорится в сообщении.

Тем временем в Сети сообщают, что причиной закрытия воздушного пространства стал российский разведывательный беспилотник, залетевший в воздушное пространство Молдовы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду заявила о планах России совершить государственный переворот в Кишиневе. По словам Санду, с помощью протестов оппозиции Россия хочет сменить власть в Молдове.

В то же время в России, как обычно, открестились от любых обвинений в подготовке провокаций в других странах. Так, спикер МИД РФ Мария Захарова назвала "необоснованными и бездоказательными" заявления президентки Молдовы Маи Санду о подготовке пророссийского переворота в Кишиневе.

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Дата публикации
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