Молдова закрила свій повітряний простір - ЗМІ

За даними ЗМІ, заборона на польоти у Молдові - тимчасова, і триватиме до 16:00 год.

Сьогодні, 14 лютого, Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір.

Про це повідомляє Moldova Liberă.

За попередніми даними, польоти призупинили до 16:00.

"Повітряний простір Молдови закритий із невідомих причин. Літаки, які мали приземлитися в Кишиневі, перенаправлені в Ясси. Інформацію про закриття повітряного простору нам офіційно підтвердили. Він закритий до 16:00", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Мережі повідомляють, що причиною закриття повітряного простору став російський розвідувальний безпілотник, який залетів до повітряного простору Молдови. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Зі слів Санду, за допомогою протестів опозиції Росія хоче змінити владу в Молдові.

Водночас у Росії, як зазвичай, відхрестились від будь-яких звинувачень у підготовці провокацій в інших країнах. Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови Маї Санду про підготовку проросійського перевороту в Кишиневі.

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