"Придется говорить с ними": ЕС будет вести диалог с "Талибаном"

"Придется говорить с ними": ЕС будет вести диалог с "Талибаном"

Хосеп Боррель признал, что Евросоюз будет говорить с властями Афганистана, "такими, как они есть".

Как реагирует Европа на ситуацию в Афганистане и готова ли принимать оттуда беженцев — советуются министры иностранных дел ЕС.

Об этом из Берлина рассказала Наталья Фибриґ, говорится 17 августа в сюжете ТСН.19:30.

Никто не ожидал столь стремительного развития событий. В Берлине уже признали ошибку — ситуацию в Афганистане и дипломаты, и разведка оценивали неправильно. Картины отчаяния на аэродроме в Кабуле — это позор для политического Запада, заявил президент страны. Ошибку признала и канцлер Ангела Меркель.

"Мы почти 20 лет были в Афганистане и за это время не смогли достичь всего, что хотели. Поэтому да, эта миссия не была успешной и нам надо извлечь из этого урок, что надо ставить более реалистичные цели", — заявила Меркель.

Также читайте Современный Ноев ковчег: фото эвакуации самолетом почти 700 человек из Кабула стало вирусным в Сети

Теперь европейцы спешно пытаются по крайней мере вывезти своих граждан. Первый эвакуационный самолет Бундесвера едва смог приземлиться в аэропорту Кабула вчера, после чего забрал только семь человек. А сегодня удалось забрать 125 немецких граждан и афганских сотрудников. Франция и Германия отправляют для сопровождения самолетов своих военных, по крайней мере сегодня ситуацию в аэропорту Кабула смогли взять под контроль.

Сегодня Германия планирует отправить еще два самолета для эвакуации людей.

Экстренное заседание министров иностранных дел ЕС состоялось в формате онлайн-конференции.

Европа пытается найти общую позицию прежде всего в вопросе миграции, хотя это может быть сложно. Как варианты решений — здесь дискутируют о создании гуманитарного коридора для приема беженцев из Афганистана. Или предлагают поддерживать соседние с Афганистаном страны, которые очевидно примут на себя большинство беженцев.

Результаты экстренного совещания в ЕС покажут, что сможет сделать Европа с человеческой трагедией в Афганистане, за которую, по словам президента Германии, европейцы также ответственны.

И уже известно, о чем говорили европейские министры.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу придется говорить с новой властью Афганистана. То есть Брюссель допускает возможность контакта с талибами. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы должны установить связь с властью в Кабуле. "Талибан" выиграл войну, поэтому нам придется говорить с ними, вести диалог, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. Этот диалог должен быть сосредоточен также на том, как предотвратить возвращение иностранных террористов, что использовали Афганистан как платформу. Мы будем говорить с новой властью, такой, как она есть", — сказал главный дипломат ЕС.

По его словам, главный приоритет Евросоюза — эвакуация своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами и хотят покинуть страну.

Боррель анонсировал новые меры, чтобы ситуация в Афганистане не привела к новому миграционному кризису в ЕС. Он призвал поддержать транзитные страны и соседей Афганистана.

Дипломат подчеркнул, что сотрудничество с будущим правительством Афганистана будет зависеть от соблюдения им прав всех афганцев — в том числе женщин и нацменьшинств.

Новости мира: министры иностранных дел ЕС советуются, будет ли пускать Европа афганских беженцев

Напомним, что представители "Талибана" провели в Кабуле первую с момента захвата власти в стране пресс-конференцию.

Вчера, 16 августа, президент США Джо Байден выступил с заявлением по ситуации в Афганистане.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку