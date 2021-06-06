Умер культовый грузинский режиссер и сценарист фильма "Мимино" Резо Габриадзе

Драматургу было 84 года.

Известный советский и грузинский художник, сценарист фильма "Мимино" Резо Габриадзе умер.

Знаменитость ушел из жизни в Тбилиси в возрасте 84 лет. Об этом сообщило Министерство образования Грузии, передает Sputnik.Грузия.

"Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата государственной премии имени Шота Руставели, выдающегося писателя, художника, режиссера театра и кино Резо Габриадзе. Его смерть — невосполнимая потеря для грузинской культуры", — говорится в сообщении.

kinoteatr.ru

Причина смерти пока неизвестна.

Заметим, Габриадзе — автор сценариев более 35 грузинских и советских фильмов, в том числе "Мимино", "Не горюй!", "Квеври", "Чудаки" и "Серенада".

Также Резо в 1981-м основал Тбилисский театр марионеток, здание которого до сих пор считается одной из достопримечательностей столицы.

Напомним, на днях актер из сериала "Папик" умер от коронавируса. Валерий Шептекита ушел из жизни в 80 лет.

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