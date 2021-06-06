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Помер культовий грузинський режисер та сценарист фільму "Міміно" Резо Габріадзе

Помер культовий грузинський режисер та сценарист фільму "Міміно" Резо Габріадзе

Помер культовий грузинський режисер та сценарист фільму "Міміно" Резо Габріадзе

kinoteatr.ru

Драматургу було 84 роки.

Відомий радянський і грузинський художник, сценарист фільму "Міміно" Резо Габріадзе помер.

Знаменитість пішов з життя в Тбілісі у віці 84 років. Про це повідомило Міністерство освіти Грузії, передає Sputnik.Грузия.

"Міністерство освіти, науки, культури і спорту Грузії висловлює глибокі співчуття у зв'язку зі смертю народного артиста Грузії, лауреата державної премії імені Шота Руставелі, видатного письменника, художника, режисера театру і кіно Резо Габріадзе. Його смерть - непоправна втрата для грузинської культури", - йдеться в повідомленні.

© kinoteatr.ru
kinoteatr.ru

Причина смерті поки що невідома.

Зауважимо, Габріадзе – автор сценаріїв більш ніж 35 грузинських і радянських фільмів, в тому числі "Міміно", "Не горюй!", "Квеврі", "Диваки" та "Серенада".

Також Резо 1981 року заснував Тбіліський театр маріонеток, будівля якого досі вважається однією з визначних пам'яток столиці.

Нагадаємо, днями актор із серіалу "Папік" помер від коронавірусу. Валерій Шептекіта пішов з життя у 80 років.