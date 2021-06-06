Помер культовий грузинський режисер та сценарист фільму "Міміно" Резо Габріадзе

Драматургу було 84 роки.

Відомий радянський і грузинський художник, сценарист фільму "Міміно" Резо Габріадзе помер.

Знаменитість пішов з життя в Тбілісі у віці 84 років. Про це повідомило Міністерство освіти Грузії, передає Sputnik.Грузия.

"Міністерство освіти, науки, культури і спорту Грузії висловлює глибокі співчуття у зв'язку зі смертю народного артиста Грузії, лауреата державної премії імені Шота Руставелі, видатного письменника, художника, режисера театру і кіно Резо Габріадзе. Його смерть - непоправна втрата для грузинської культури", - йдеться в повідомленні.

kinoteatr.ru

Причина смерті поки що невідома.

Зауважимо, Габріадзе – автор сценаріїв більш ніж 35 грузинських і радянських фільмів, в тому числі "Міміно", "Не горюй!", "Квеврі", "Диваки" та "Серенада".

Також Резо 1981 року заснував Тбіліський театр маріонеток, будівля якого досі вважається однією з визначних пам'яток столиці.

Нагадаємо, днями актор із серіалу "Папік" помер від коронавірусу. Валерій Шептекіта пішов з життя у 80 років.

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