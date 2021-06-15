В Чикаго произошла стрельба: есть погибшие и раненые

Среди пострадавших есть ребенок.
В Чикаго (штат Иллинойс, США) произошла стрельба. Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения.
Как сообщает издание ABC, стрельба произошла во время собрания в одном из домов в городском районе Энглвуд.
Пострадавших госпитализировали. Два человека получили пулевое ранение в затылок, еще двое — находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших есть ребенок.
Район, где произошел инцидент, перекрыт. В настоящее время полиция проводит расследование.
Напомним, в штате Джорджия в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба недалеко от отделения полиции. Один человек погиб, а восемь человек получили ранения.