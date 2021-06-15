У Чикаго сталася стрілянина: є загиблі і поранені

Серед постраждалих є дитина.

У Чикаго (штат Іллінойс, США) відбулася стрілянина. Чотири людини загинули, ще четверо осіб отримали поранення.

Як повідомляє видання ABC, стрілянина сталася під час зборів в одному з будинків в міському районі Енглвуд.

Постраждалих госпіталізували. Двоє людей отримали кульове поранення в потилицю, ще двоє - перебувають у критичному стані. Серед постраждалих є дитина.

Район, де стався інцидент, перекритий. Наразі поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, у штаті Джорджія у Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина недалеко від відділку поліції. Одна людина загинула, а вісім осіб отримали поранення.

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