У Чикаго сталася стрілянина: є загиблі і поранені

Серед постраждалих є дитина.
У Чикаго (штат Іллінойс, США) відбулася стрілянина. Чотири людини загинули, ще четверо осіб отримали поранення.
Як повідомляє видання ABC, стрілянина сталася під час зборів в одному з будинків в міському районі Енглвуд.
Постраждалих госпіталізували. Двоє людей отримали кульове поранення в потилицю, ще двоє - перебувають у критичному стані. Серед постраждалих є дитина.
Район, де стався інцидент, перекритий. Наразі поліція проводить розслідування.
Нагадаємо, у штаті Джорджія у Сполучених Штатах Америки сталася стрілянина недалеко від відділку поліції. Одна людина загинула, а вісім осіб отримали поранення.