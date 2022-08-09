В Молдове заговорили о "прелюдии к вторжению РФ"

Заявления непризнанного Приднестровья о желании присоединиться к России вызывают беспокойство у молдавских властей.

В Молдове заметили, что волна фейковых сообщений о минировании в стране и заявления марионеточной власти непризнанного Приднестровья о желании присоединиться к РФ могут быть прелюдией к вторжению россиян.

Об этом заявил вице-премьер-министр Молдовы Олег Серебрян в интервью The Times, передает g4media.ro.

"Идея о том, что Приднестровье хочет независимости, не нова. Но заявление о том, что приднестровский регион намерен присоединиться к России, было сделано впервые, и такого никто не ожидал. Это очевидная провокация", — сказал Серебрян.

По его словам, Молдова "сделает все во избежание военной конфронтации, но это не на 100% зависит от Кишенева".

Также Серебрян предположил, что между минированием, "новой риторикой, выходящей из Гагаузии, и новой, более агрессивной риторикой из Тирасполя" есть связь.

Напомним, что 22 июля так называемый "министр иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о намерениях вхождения региона в состав РФ, что совпало с волнами массовых минировок.

Ранее министр обороны Молдовы заявил, что Путин не будет нападать на его государство.

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