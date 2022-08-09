У Молдові заговорили про "прелюдію до вторгнення РФ"

Заяви невизнаного Придністров'я про бажання приєднатися до Росії викликають занепокоєння у молдовської влади.

У Молдові помітили, що хвиля фейкових повідомлень про мінування в країні і заяви маріонеткової "влади невизнаного Придністров'я про бажання приєднатися до РФ можуть бути прелюдією до вторгнення росіян.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Серебрян в інтерв'ю The Times, інформує g4media.ro.

"Ідея про те, що Придністров'я хоче незалежності, не є новою. Але заява про те, що придністровський регіон має намір приєднатися до Росії, була зроблена вперше, і такого ніхто не очікував. Це очевидна провокація", — сказав Серебрян.

За його словами, Молдова "зробить все, щоб уникнути військової конфронтації, але це не на 100% залежить від Кишенева".

Також Серебрян припустив, що між мінуванням, "новою риторикою, що виходить із Гагаузії, і новою, агресивнішою риторикою з Тирасполя" є зв'язок.

Нагадаємо, що 22 липня так званий "міністр закордонних справ" невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв заявив про наміри входження регіону до складу РФ, що співпало з хвилями масових мінувань.

Раніше міністр оборони Молдови заявив, що Путін не нападатиме на його державу.

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