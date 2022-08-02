Великої війни через Придністров'я не буде - Клімкін

Чи готові жителі Придністров'я взяти зброю і піти воювати за Росію?..
З боку Придністров'я можна очікувати провокацій, підступних ударів чи теракту. але не великої війни проти України.
Про це сказав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін під час інтерв’ю в рамках проєкту "Розмови про важливе" на ТСН.ua.
"Якщо їх ФСБ "нагне", вони звичайно підуть. Хтось буде бігти, хтось буде дизертиром, хтось буде намагатися воювати. Все ж таки це Радянський Союз. А в СРСР завжди знайдуться ті, хто піде воювати. На території Придністров'я виникнуть так звані добровольчі формування. Але воювати реально з нами, з нашими ЗСУ - це навіть не смішно. Зробити якісь провокації, завдати підступного удару, створити теракт можуть. Тож, маємо пильнувати. Але яка там велика війна з боку Придністров'я...", - сказав Клімкін.
Він також додав, що сподівається на пильність Молдови щодо усунення загрози в бік Украни.
"В Молдові повинні зрозуміти, що вони отримали євроінтеграцію завдяки нам, завдяки нашим жертвам. Вони мають відчувати відповідальність за те, щоб з території Молдови до нас не надходила загроза. Це і політичний, і моральний їхній обов'язок", - зазначив Клімкін.
Нагадаємо, у Придністров'ї заявили про плани увійти до складу Росії. Так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатьєв 22 липня заявив, що такі плани відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко позначено: незалежність ПМР з подальшим вільним приєднанням до РФ.
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