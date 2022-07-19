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Військовий експерт назвав єдину загрозу для України з боку Придністров'я

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Військовий експерт назвав єдину загрозу для України з боку Придністров'я

Фото: Getty Images

Україна може однією спецоперацією вирішити питання існування російських військ на території невизнаного Придністров'я.

Наразі навряд чи може відкритися новий напрямок атак на Україну з Придністров'я. Єдине, що може здійснюватися з території так званої невизнаної "ПМР", це аеророзвідка наших територій.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов під час інформаційного телемарафону.

За його словами, у України є набагато більше сил, ніж російських військ на території Придністров'я і РФ це розуміє.

"Російська Федерація вже це зрозуміла, що без підсилення, без збільшення чисельності угруповання військ у Придністров'ї робити якісь рухи в плані воєнних дій або конфронтації не варто. Тому що у нас є набагато більше сил, і ми можемо просто однією операцією вирішити взагалі питання існування групи російських військ на території Придністров'я. Якщо нас попросить про це таж сама Молдова. Тому вони просто ведуть розвідку, на жаль, і можуть передавати координати цілей для ракетних ударів по Одесі", - сказав Жданов.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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