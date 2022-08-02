Великой войны из-за Приднестровья не будет — Климкин

Со стороны Приднестровья можно ожидать провокаций, коварных ударов или теракта. но не большой войны против Украины.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин во время интервью в рамках проекта "Разговоры о важном" на ТСН.ua.

"Если их ФСБ "нагнет", они обычно пойдут. Кто-то будет бежать, кто-то будет дизертиром, кто-то будет пытаться воевать. Все-таки это Советский Союз. А в СССР всегда найдутся те, кто пойдет воевать. На территории Приднестровья возникнут так так называемые добровольческие формирования. Но воевать реально с нами, с нашими ВСУ — это даже не смешно. Сделать какие-то провокации, нанести коварный удар, создать теракт могут. Так что должны следить., – сказал Климкин.

Он также добавил, что надеется на бдительность Молдовы по устранению угрозы в сторону Украины.

"В Молдове должны понять, что они получили евроинтеграцию благодаря нам, благодаря нашим жертвам. Они должны чувствовать ответственность за то, чтобы с территории Молдовы к нам не поступала угроза. Это и политическая, и моральная их обязанность", — отметил Климкин.

Напомним, в Приднестровье заявили о планах войти в состав России. Так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев 22 июля заявил, что такие планы отражены в итогах референдума 17 сентября 2006 г., где четко обозначено: независимость ПМР с последующим свободным присоединением к РФ.

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