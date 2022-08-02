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Великой войны из-за Приднестровья не будет — Климкин

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Великой войны из-за Приднестровья не будет — Климкин

Фото: gettyimages.com

Готовы ли жители Приднестровья взять оружие и пойти воевать за Россию?

Со стороны Приднестровья можно ожидать провокаций, коварных ударов или теракта. но не большой войны против Украины.

Об этом сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин во время интервью в рамках проекта "Разговоры о важном" на ТСН.ua.

"Если их ФСБ "нагнет", они обычно пойдут. Кто-то будет бежать, кто-то будет дизертиром, кто-то будет пытаться воевать. Все-таки это Советский Союз. А в СССР всегда найдутся те, кто пойдет воевать. На территории Приднестровья возникнут так так называемые добровольческие формирования. Но воевать реально с нами, с нашими ВСУ — это даже не смешно. Сделать какие-то провокации, нанести коварный удар, создать теракт могут. Так что должны следить., – сказал Климкин.

Он также добавил, что надеется на бдительность Молдовы по устранению угрозы в сторону Украины.

"В Молдове должны понять, что они получили евроинтеграцию благодаря нам, благодаря нашим жертвам. Они должны чувствовать ответственность за то, чтобы с территории Молдовы к нам не поступала угроза. Это и политическая, и моральная их обязанность", — отметил Климкин.

Напомним, в Приднестровье заявили о планах войти в состав России. Так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев 22 июля заявил, что такие планы отражены в итогах референдума 17 сентября 2006 г., где четко обозначено: независимость ПМР с последующим свободным присоединением к РФ.

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