В США пропавшего мальчика нашли мертвым в сундуке с игрушками

В полиции сообщили, что ребенок задохнулся.
В США (штат Юта) мальчика нашли мертвым в сундуке с игрушками в его комнате.
Об этом пишет NY Daily News.
Четырехлетний Каче Уоллис пошел ночевать к бабушке. Однако утром ребенок пропал, бабушка нигде не смогла его найти. Родственники проверили весь дом. После неудачных поисков они решили обратиться в полицию.
Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мальчик умер из-за позиционной асфиксии — он задохнулся, находясь в сундуке.
Ранее стало известно, что язык мальчика из канадского города Торонто, провинция Онтарио, стал ярко-желтым из-за редкого аутоиммунного заболевания.