В США пропавшего мальчика нашли мертвым в сундуке с игрушками

В США пропавшего мальчика нашли мертвым в сундуке с игрушками

В полиции сообщили, что ребенок задохнулся.

В США (штат Юта) мальчика нашли мертвым в сундуке с игрушками в его комнате.

Об этом пишет NY Daily News.

Четырехлетний Каче Уоллис пошел ночевать к бабушке. Однако утром ребенок пропал, бабушка нигде не смогла его найти. Родственники проверили весь дом. После неудачных поисков они решили обратиться в полицию.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мальчик умер из-за позиционной асфиксии — он задохнулся, находясь в сундуке.

Ранее стало известно, что язык мальчика из канадского города Торонто, провинция Онтарио, стал ярко-желтым из-за редкого аутоиммунного заболевания.

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