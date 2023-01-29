Взрывы и атаки беспилотников: что сейчас происходит в Иране

В ночь на 29 января в социальных сетях появилась многочисленная информация о взрывах на производстве дронов, нефтеперерабатывающих предприятиях и военных базах в Иране.

Лишь некоторые из этих сообщений были подтверждены официальными властями.

Собрали вам всю известную информацию на этот час.

Сначала соцсети начали пестрить сообщениями о том, что в Иране, в городе Исфахан раздался взрыв на производстве боеприпасов Минобороны страны. Мол, именно там производят иранские беспилотники. По предварительной информации, никто не пострадал.

Вскоре в Минобороны Ирану подтвердили взрыв на производстве боеприпасов из-за нападения беспилотников, но назвали его "неудачной" атакой. Якобы один из дронов был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались.

Дрон атаки в различных городах Ирана,Табриз,Исфахана,Азаршар Подписка на reports, дрон атаки имеет такую место в 5 различных основах Иранских сил pic.twitter.com/dR21aa4Gqp — Aajoibalochistan (@Aajoibaluchist1) January 29, 2023

К тому же местные СМИ сообщили, что мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем в промышленном районе Салиме в городе Азаршахр.

Затем в соцсетях начали тиражировать сообщения о том, что в ночь на 29 января 2023 сообщают, что Израиль начал военную операцию против Ирана, но пока израильское правительство или военные ничего официально не объявили.

Источником для распространения информации о начале специальной военной операции против Ирана стало сообщение в сервисе микроблогов Twitter издания Al Arabia, правда, тоже на неназванные израильские СМИ.

Позже ночью в Telegram-каналах появилось сообщение якобы официального заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. "Сегодня ночью мы решили атаковать террористические организации. Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Кто хочет нам навредить, тому и мы навредим", — сказал премьер. Правда, позже оказалось, что это не официальное заявление, а ранее сказанное и вырванное из контекста сообщение во время прошедшего заседания Кабмина, и это было сказано о террористах внутри страны. Сейчас речь идет только о том, что израильские власти после новой волны терактов решили усилить меры по борьбе с экстремизмом и укрепить безопасность внутри страны. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху по итогам заседания кабинета по безопасности, в который входят ключевые министры.

Также ночью была информация о том, что во многих городах слышны звуки взрывов и работает ПВО. Есть сообщения о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан также на западе страны и на севере Решт.

В некоторых городах раздается воздушная тревога.

Также, мол, иранские революционеры начали сражение в некоторых городах. Согласно сообщениям в социальных сетях, авиабазы Ирана перевели в состояние боевой готовности, в небо подняли авиацию, которая летает довольно низко над городами — так, что у людей выбило стекло в окнах.

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Также появилась информация о том, что бомбардировке подверглись 5 иранских военных баз.

В настоящее время сообщается, что в Иране отключили Интернет.

Отметим, что официальной информации, как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля, пока нет официальных сообщений о каких-то военных действиях. Добавим, что молчат и источники американских СМИ.

По состоянию на 03:28 29 января 2023 нет информации о жертвах или пострадавших в результате инцидентов в Иране.

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