Вибухи та атаки безпілотників: що зараз відбувається в Ірані

У ніч проти 29 січня у соціальних мережах з'явилася численна інформація про вибухи на виробництві дронів, нафтопереробних підприємствах та військових базах в Ірані.

Лише деякі з цих повідомлень були підтверджені офіційною владою.

Зібрали для вас усю відому інформацію на цю годину.

Спочатку соцмережі почали рясніти повідомленнями про те, що в Ірані, в місті Ісфахан пролунав вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни. Мовляв, саме там вироблять іранські безпілотники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Незабаром у Міноборони Ірану підтвердили вибух на виробництві боєприпасів через напад безпілотників, але назвали його "невдалою" атакою. Нібито один з дронів був збитий комплексом ППО, а два інших потрапили до оборонних пасток і вибухнули.

Drone attacks in different cities of Iran,Tabriz,Isfahan,Azarshahr According to reports, drone attacks have taken place in five different bases of Iranian forces pic.twitter.com/dR21aa4Gqp — Aajoibalochistan (@Aajoibaluchist1) January 29, 2023

До того ж місцеві ЗМІ повідомили, що потужна пожежа спалахнула на нафтопереробному в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.

Потім у соцмережах почали тиражувати повідомлення про те, що в ніч проти 29 січня 2023 року повідомляють, що Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану, але наразі ізраїльський уряд чи військові нічого офіційно не оголосили.

Джерелом для поширення інформації про початок спеціальної військової операції проти Ірану стало повідомлення у сервісі мікроблогів Twitter видання Al Arabia, щоправда, теж, на неназвані ізраїльські ЗМІ.

Пізніше вночі у Telegram-каналах з'явилося повідомлення нібито офіційної заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. "Сьогодні вночі ми вирішили атакувати терористичні організації. Наша відповідь буде сильною, швидкою і точною. Хто хоче нам нашкодити, тому і ми нашкодимо", - сказав прем'єр. Щоправда, пізніше виявилося, що це не офіційна заява, а раніше сказане і вирване з контексту повідомлення під час минулого засідання Кабміну і це було сказане про терористів всередині країни. Нині йдеться лише про те, що ізраїльська влада після нової хвилі терактів вирішила посилити заходи щодо боротьби з екстремізмом та зміцнити безпеку всередині країни. Про це йдеться у заяві канцелярії прем'єра Біньяміна Нетаньяху за підсумками засідання кабінету з питань безпеки, до якого входять ключові міністри.

Також вночі була інформацію про те, що у багатьох містах чути звуки вибухів та працює ППО. Є повідомлення про вибух на авіабазі в місті Дизфуль на заході Ірану, вибухи та пожежі в містах Хамадан також на заході країни та Решт, що на півночі.

В деяких містах лунає повітряна тривога.

Також, мовляв, іранські революціонери розпочали бій у деяких містах. Згідно з повідомленнями у соціальних мережах авіабази Ірану перевели у стан бойової готовності, в небо підняли авіацію, яка літає досить низько над містами - так, що в людей вибило скло у вікнах.

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Також з'явилася інформація про те, що бомбардування зазнали 5 іранських військових баз.

Нині повідомляється, що в Ірані вимкнули Інтернет.

Наголосимо, що офіційної інформації, як з боку Ірану, так з боку Ізраїлю наразі немає офіційних повідомлень про якісь військові дії. Додамо, що мовчать і джерела американських ЗМІ.

Станом на 03:28 29 січня 2023 року немає інформації про жертв чи потерпілих унаслідок інцидентів в Ірані.

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