189 боев: горячее всего на трех направлениях — Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 14.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Всего с начала этих суток произошло 189 боевых столкновений. Горячее сегодня на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 38 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 400 дронов-камикадзе и произвели более 2250 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в Тихом районе. В то же время авиация врага нанесла удар двумя авиабомбами по населенному пункту Гарбузы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Лозовой и Вишневого. Украинские защитники остановили шестнадцать вражеских атак. Еще девять боеприкосновений продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 31 раз атаковали позиции Сил обороны недалеко от населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Десять боеприкосновений еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Василовки и Дилиевки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло три боя. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Щербиновки. Здесь все атаки также завершились неудачей для окупантов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 38 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидового, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. Наши защитники остановили все штурмовые действия противника. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено около 300 окупантов, из них 148 — безвозвратно. Также уничтожены пять БМП, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл. Четыре БМП, две БМД и два БТР захватчика были повреждены.

На Кураховском направлении враг предпринял 50 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. 39 боеприкосновений завершено, еще одиннадцать – до сих пор продолжаются. На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили более 70 человек. Также уничтожены две боевые бронированные машины и повреждены два танка.

На Времивском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако наносил авиаударов по Новодаровке и Шахтерскому.

На Ореховском направлении войска захватчиков два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боеприкосновение еще продолжается.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Восемь неудачных штурмов совершено агрессором в течение дня.

На остальных направлениях без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.

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"Сегодня стоит отметить воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского, 60-й отдельной механизированной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

Ранее Генштаб сообщил о потерях врага в сутки. Больше об этом читайте в новости.

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