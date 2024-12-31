«Аптека Доброго Дня» дарит доброе Рождество

С марта компания перечисляет 2 грн с каждой проданной единицы ряда косметических брендов на оклюдеры для маленьких пациентов центра с дефектом межпредсердной перегородки. Сердечные импланты благодаря инициативе получили уже шестеро детей из Киевской, Черниговской, Одесской областей и Донбасса.

На Рождество «Аптека Доброго Дня» пригласила в больницу Санту и эльфов, чтобы подарить праздник и игрушки детям, которые сейчас проходят там лечение.

«Рождество - особый теплый семейный праздник, который напоминает о самых важных ценностях. Уже десятый месяц мы сотрудничаем с Центром кардиологии и за это время стали настоящими друзьями. Там работают удивительные врачи, которые спасают детские жизни», - отметил СМО сети Игорь Алгинин.

Также в рождественскую неделю, с 23 по 27 декабря, в «Аптеке Доброго Дня» на ул. Саксаганского, 147/5 работала первая Добрая Резиденция Санты с эльфами и Почтой Добрая для пожеланий украинцам. Детям там дарили игрушки, формы для печенья, сувениры, а клиентам - косметику за покупки и участие в розыгрыше боксов красоты, результаты которого огласят 31 декабря в социальных сетях @aptekadobrogodnia.

Также эльфами к Новому году работают фармацевты 15 аптек сети, где киевлян ждут три тысячи подарков от косметических брендов:

Babaria, Beter, Dr. Scheller, Bio:Vegane, Sans Soucis, Corine de Farme, Lactovit, Denenes, Numee, Original Botanic, Evoluderm, Biovene, The Conscious, Anian, Agrado, Kin, Naturtint, Alma K., Juvamine, Bella Aurora, Dr. Bouhon, Frei öl, Paediprotect, Petite Maison, SmileLab.