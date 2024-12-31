«Аптека Доброго Дня» дарує добре Різдво

Від березня компанія перераховує 2 грн з кожної проданої одиниці низки косметичних брендів на оклюдери для маленьких пацієнтів центру з дефектом міжпередсердної перетинки. Серцеві імпланти завдяки ініціативи отримали вже шестеро дітей з Київської, Чернігівської областей, Одещини та Донбасу.

На Різдво «Аптека Доброго Дня» запросила в лікарню Санту та ельфів, щоб подарувати свято та іграшки дітям, які зараз проходять там лікування.

«Різдво - особливе тепле родинне свято, яке нагадує про найважливіші цінності. Вже десятий місяць ми співпрацюємо з Центром кардіології, і за цей час стали справжніми друзями. Там працюють дивовожні лікарі, які рятують дитячі життя», - зазначив СМО мережі Ігор Алгінін.

Також в різдвяний тиждень, з 23 по 27 грудня, в «Аптека Доброго Дня» на вул. Саксаганського, 147/5 працювала перша Добра Резиденція Санти з ельфами та Поштою Добра для побажань українцям. Дітям там дарували іграшки, форми для печива, сувеніри, а клієнтам - косметику за покупки й участь у розіграші боксів краси, результати якого оголосять 31 грудня у соціальних мережах @aptekadobrogodnia.

Також ельфами до Нового року працюють фармацевти 15 аптек мережі, де на киян чекають три тисячі подарунків від косметичних брендів:

Babaria, Beter, Dr. Scheller, Bio:Vegane, Sans Soucis, Corine de Farme, Lactovit, Denenes, Numee, Original Botanic, Evoluderm, Biovene, The Conscious, Anian, Agrado, Kin, Naturtint, Alma K., Juvamine, Bella Aurora, Dr. Bouhon, Frei öl, Paediprotect, Petite Maison, SmileLab.