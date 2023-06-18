Как сохранить огурцы свежими надолго

Как можно максимально продлить срок хранения огурцов, где хранить огурцы — обо всем этом в материале ТСН.ua

Как долго могут храниться свежие огурцы

Сохранить огурцы свежими 5-7 дней легко. Увеличить этот срок до 3 недель и дольше можно, если знать уловки хранения и создать специальные ждя этого условия.

Начинать отбор огурцов для длительного хранения необходимо еще на стадии их сбора или покупки, несвежие, перезрелые плоды, для хранения не подходят.

Какие огурцы отбирать для хранения

Огурцы должны быть свежими . Важно, чтобы со времени сбора огурцов до момента их закладки на хранение прошло как можно меньше времени. Плоды, пролежавшие несколько дней при комнатной температуре, для длительного хранения уже не годятся. Приобретая огурцы на рынке, обращайте внимание на всю партию. Если большинство плодов подвяло, долго такие огурцы не пролежат, даже если некоторые кажутся свежими.

. Важно, чтобы со времени сбора огурцов до момента их закладки на хранение прошло как можно меньше времени. Плоды, пролежавшие несколько дней при комнатной температуре, для длительного хранения уже не годятся. Приобретая огурцы на рынке, обращайте внимание на всю партию. Если большинство плодов подвяло, долго такие огурцы не пролежат, даже если некоторые кажутся свежими. Огурцы для хранения должны быть чистыми , уже помытыми, но сухими. Мыть огурцы перед закладкой на хранение нельзя.

, уже помытыми, но сухими. Мыть огурцы перед закладкой на хранение нельзя. Плоды должны быть без повреждений . На кожуре не должно быть никаких повреждений, иначе плоды скоро начнут портиться.

. На кожуре не должно быть никаких повреждений, иначе плоды скоро начнут портиться. Для длительного хранения лучше брать грунтовые, а не тепличные огурцы и с плотной кожурой.

Огурцы в холодильнике можно хранить несколько дней.

Плоды можно просто положить в отделение для овощей (в лотке для овощей), причем готовить их для такого кратковременного хранения не нужно.

Огурцы кладут в полиэтилен, накрывают влажной марлей, сам пакет не закрывают. Упакованные таким образом плоды могут сохраниться свежими около 10 дней.

Завернув каждый огурец в бумажное полотенце (салфетку) и положив их в целлофановый пакет, можно огурцы сохранить свежими на срок до 2 недель.

Сохранить огурцы свежими до 3-4 недель можно в воде. Для этого в миску (или лоток) наливают холодную воду, частично (на 1-2 см) погружают в нее плоды хвостиками вниз, ставят емкость в овощное отделение холодильника. Ежедневно воду нужно менять. Для хранения этим способом желательно брать огурцы с плотной темно-зеленой бугорчатой шкуркой.

Огурцы обмазывают яичным белком, предварительно вымыв их и высушив. От белка появляется пленка, которая будет препятствовать испарению воды. Хранить огурцы в белковой пленке можно на полке для овощей.

Важно, чтобы огурцы не перемерзали, чтобы не лежали около морозильной камеры.

Как хранить огурцы в помещении

В коробке или ящике огурцы могут храниться свежими 2-3 дня, если температура в помещении в пределах +10-+15°C, а влажность воздуха около 90-95%. Если температуру снизить до +6, +8°C, огурцы способны сохранить свежесть до 10 дней.

Если в холодном помещении (+6, +7 ° C) огурцы завернуть во влажную ткань, они сохранят свою свежесть около недели.

Важно раз в 3 дня огурцы осматривать, удаляя увядшие и поврежденные плоды.

Методы хранения огурцов на даче.

Эти методы подходят для хранения огурцов в условиях загородного дома или дачи. Огурцы можно хранить в водоеме. Известен давно и способ хранения огурцов в песке. Огурцы складывают в глиняную тару и равномерно выкладывают в нее плоды, пересыпая каждый пласт чистым сухим речным песком. Емкость закрывают крышкой и ставят в прохладное место, например в погреб или подвал. Если в помещении земляные полы, можно закопать тару с огурцами прямо в землю, что еще больше увеличит срок хранения овощей.

Необычный способ хранения огурцов в капусте. По отзывам хозяек, такой способ сохранит огурцы свежими до весны. Между рядами поздней капусты сеют огурцы. Когда появится первая завязь, мелкие плоды вместе со стеблем аккуратно кладут между капустными листьями, максимально близко к початку. Дальше огурцы будут расти вместе с капустой. Когда придет время уборки, капустные головки с огурцами внутри положите в погреб.

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