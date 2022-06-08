Як зберегти огірки свіжими надовго

Яким чином можна максимально продовжити термін зберігання огірків, де зберігати огірки - про все це в матеріалі ТСН.ua

Як довго можуть зберігатись свіжі огірки

Зберегти огірки свіжими 5-7 днів не важко. Збільшити цей термін до 3 тижнів і довше можна, якщо знати хитрощі зберігання та створити спеціальні ждя цього умови.

Починати відбір огірків для тривалого зберігання необхідно ще на стадії їх збирання або покупки, несвіжі, перезрілі плоди, для зберігання не підходять.

Які огірки відбирати для зберігання

Огірки повинні бути свіжими . Важливо, щоб від часу збору огірків до моменту їх закладки на зберігання пройшло якнайменше часу. Плоди, що пролежали кілька днів за кімнатної температури, для тривалого зберігання вже не годяться. Купуючи огірки на ринку, звертайте увагу на всю партію. Якщо більшість плодів підв'яло, довго такі огірки не пролежать, навіть якщо деякі здаються свіжими.

. Важливо, щоб від часу збору огірків до моменту їх закладки на зберігання пройшло якнайменше часу. Плоди, що пролежали кілька днів за кімнатної температури, для тривалого зберігання вже не годяться. Купуючи огірки на ринку, звертайте увагу на всю партію. Якщо більшість плодів підв'яло, довго такі огірки не пролежать, навіть якщо деякі здаються свіжими. Огірки для зберігання повинні бути чистими , вже помитими, але сухими.Мити огірки перед закладкою на зберігання не можна.

, вже помитими, але сухими.Мити огірки перед закладкою на зберігання не можна. Плоди повинні бути без ушкоджень . На шкірці не повинно бути жодних пошкоджень, інакше плоди швидко почнуть псуватися.

. На шкірці не повинно бути жодних пошкоджень, інакше плоди швидко почнуть псуватися. Для тривалого зберігання краще брати ґрунтові, а не тепличні огірки із щільною шкіркою.

Огірки в холодильнику можна зберігати декілька днів.

Плоди можна просто покласти у відділенні для овочів, (в лотку для овочів), причому готувати їх для такого короткочасного зберігання не потрібно.

Огірки кладуть у поліетиленовий, накривають вологою марлею, сам пакет не закривають. Запаковані таким чином плоди можуть зберегтися свіжими близько 10 днів.

Загорнувши кожний огірок у паперовий рушник (серветку) і поклавши їх у целофановий пакет, можна зберегти огірки свіжими на строк до 2 тижнів.

Зберегти огірки свіжими до 3-4 тижнів можна у воді. Для цього в миску (або лоток) наливають холодну воду, частково (на 1-2 см) занурюють у неї плоди хвостиками донизу, ставлять місткість в овочеве відділення холодильника. Раз на день воду потрібно міняти. Для зберігання цим способом бажано брати огірки із щільною темно-зеленою горбкуватою шкіркою.

Огірки обмазують яєчним білком попередньо вимивши їх та посушивши. Від білка утворюється плівка, яка перешкоджатиме випаровуванню вологи. Зберігають огірки в білковій плівці можна на полиці для овочів.

Важливо, щоб огірки не перемерзали, щоб не лежали близько біля морозильної камери.

Як зберігати огірки в приміщенні

У коробці або ящику огірки можуть зберігатися свіжими 2-3 дні якщо температура у приміщенні в межах +10-+15°C, а вологість повітря близько 90-95%. Якщо температуру зменшити до +6,+8°C, огірки здатні зберегти свіжість до 10 днів.

Якщо у холодному приміщенні (+6 -+7°C) огірки загорнути у вологу тканину, вони збережуть свою свіжість близько тижня.

Важливо раз у 3 дні огірки оглядати, видаляючи прив'ялі та пошкоджені плоди.

Методи зберігання огірків на дачі.

Ці методи підходять для зберігання огірків в умовах заміського будинку чи дачі. Огірки можна зберігати у водоймі Відомий давно і спосіб зберігання огірків у піску. Огірки складають у глиняну тару та рівномірно викладають у неї плоди, пересипаючи кожен шар чистим сухим річковим піском. Місткість закривають кришкою та ставлять у прохолодне місце, наприклад, у льох або підвал. Якщо в приміщенні земляна підлога, можна закопати тару з огірками прямо в землю, що ще більше збільшить термін зберігання овочів.

Незвичайний спосіб зберігання огірків у капусті. За відгуками господарок, такий спосіб збереже огірки свіжими до весни. Між рядами пізньої капусти сіють огірки. Коли з'явиться перша зав'язь, дрібні плоди разом зі стеблом акуратно кладуть між капустяними листами, максимально близько до качана. Далі огірки зростатимуть разом із капустою. Коли настане час збирання врожаю, капустяні голівки з огірками всередині покладіть у льох.

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