ВАКС стягнув майно посадовця ДБР та його дружини-прокурорки

Вищий антикорупційний суд України визнав необґрунтованими низку активів, що належать заступнику начальника одного із управлінь центрального апарату ДБР і його дружині-прокурорці.

Про це пише "УП".

За даними джерел УП, йдеться про Андрія Чапчая та його дружину Юлію Аполоніну.

ВАКС визнав необґрунтованими їхні активи на загальну суму 7 млн грн.

Зокрема в дохід держави стягнули:

квартиру в м. Києві, що набута у власність на початку 2020 року за майже 3,8 млн грн і оформлена на бабусю відповідачки;

машиномісце, придбане в цей же період за 0,7 млн грн і оформлене на тітку відповідачки.

"Також суд визнав частково необґрунтованим інший актив – квартиру у столиці, що оформлена на тітку відповідачки, вартістю на момент придбання у 2022 році майже 2,8 млн грн. У звʼязку з цим з відповідачів на користь держави вирішено стягнути частину вартості частково необґрунтованого активу в сумі понад 2,5 млн грн", - вказано у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, за матеріалами СБУ та Нацполіції арештовано майно екснардепа від "Партії регіонів", який був довіреною особою експрезидента Віктора Януковича.

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