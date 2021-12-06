Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 6 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 4 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 6 декабря зафиксировано 4 478 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 239 человек, 9 082 пациента выздоровело.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 660 человек, а 70 797 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 501 955 человек;

выздоровело – 3 059 741 человек;

летальных исходов – 88 519;

проведено ПЦР-тестов – 16 089 778.

С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. Всего проведено 25 559 141 прививку.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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