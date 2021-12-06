Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 4 тисячі.
В Україні станом на ранок 6 грудня зафіксовано 4 478 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 239 людей, 9 082 пацієнти одужали.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 660 осіб, а 70 797 людей вакциновано проти COVID-19.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 501 955 осіб;
- одужало – 3 059 741 особа;
- летальних випадків – 88 519;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 089 778.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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