Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 6 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 4 тисячі.

В Україні станом на ранок 6 грудня зафіксовано 4 478 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 239 людей, 9 082 пацієнти одужали.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 660 осіб, а 70 797 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 501 955 осіб;

одужало – 3 059 741 особа;

летальних випадків – 88 519;

проведено ПЛР-тестувань – 16 089 778.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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