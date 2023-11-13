Нардеп Дубневич был объявлен в международный розыск

Его обвиняют в завладении 93 миллионами гривен средств "Укрзализныци".

В международный розыск объявили народного депутата, обвиняемого в незаконном завладении 93 миллионами гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Как стало известно, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении в международный розыск нардепа, обвиняемого в завладении 93 миллионами гривен средств "Укрзализныци".

"Суд учел неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании указанного лица за границей и удовлетворил ходатайство. Вопрос об обращении в доход государства залога в размере 56 млн грн и изменение обвиняемому меры пресечения будут решаться в следующих судебных заседаниях", — рассказали в пресс-службе САП.

Отметим, что коллегия судей ВАКС после неявки в суд нардепа постановила осуществить повод. Кроме того, ВАКС обязал нардепа уплатить более 5368 грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

Депутат подозреваемый и в другом уголовном производстве. Ему доложено о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли.

Добавим, что речь может идти о народном депутате Ярославе Дубневиче.

Напомним, что ранее НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича.