НАБУ объявило в розыск нардепа Дубневича

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск действующего нардепа Ярослава Дубневича во вторник, 17 октября. Его подозревают в организации газовой аферы на 2 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52018000000000546 от 12.06.2018, Дубневича Ярослава Васильевича по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 209 УК Украины", — говорится в сообщении.

Розыск нардепа Ярослава Дубневича / Фото: Національне антикорупційне бюро України

Ранее Ярославу Дубневичу сообщили о подозрении как организатору схемы завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли. Речь идет о деле хищения газа на Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ, которое тянется с 2018 года.

Напомним, украинцам приходят платежки за газ с "лишними" кубометрами: "Нафтогаз" назвал причины.

Читайте также: