НАБУ оголосило в розшук нардепа Дубневича

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук чинного нардепа Ярослава Дубневича у вівторок, 17 жовтня. Його підозрюють в організації газової афери на 2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018, Дубневича Ярослава Васильовича за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України", - йдеться у повідомленні.

Розшук нардепа Ярослава Дубневича / Фото: Національне антикорупційне бюро України

Раніше Ярославу Дубневичу повідомили про підозру як організатору схеми заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Йдеться про справу розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ, яка тягнеться з 2018 року.

Нагадаємо, українцям приходять платіжки за газ із “зайвими” кубометрами: “Нафтогаз” назвав причини.

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