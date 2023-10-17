Оля Полякова хочет принять участие в "Евровидении": "У меня есть крутая песня"

Украинская исполнительница Оля Полякова неожиданно заявила, что хочет поучаствовать в песенном конкурсе "Евровидение".

Певица поделилась, что еще в начале полномасштабной войны начала сотрудничать со шведским продюсером Андерсом Хэнсоном. В свое время он написал немало песен для "Евровидения". Как поделилась Оля, для нее продюсер тоже создал хит, который смог бы одержать первое место на конкурсе.

"Я очень хочу поехать на "Евровидение", как любой артист, которому есть что там сказать. Мне есть что там сказать. У меня есть реально крутая песня. Это еврохит, написанный лучшим шведским автором, который писал очень много для "Евровидения" ", – рассказала артистка в интервью Дмитрию Гордону.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Правда, исполнительница не может принять участие в "Евровидении", что считает несправедливым. Дело в том, что после скандала с MARUV, Украину на конкурсе не могут представлять артисты, которые с 2014 года были в России. По словам Оли, в страну-агрессор в последний раз она ездила в начале 2015, с тех пор ни разу ее там не было.

"Когда неслось из MARUV, внесли правила, согласно которым люди, которые ездили в Москву, а это был 2014 год, не могут участвовать в "Евровидении". Я не ездила в Москву, я там не работала, с конца 2014 начала 2015 года я больше никогда не была в России. Даже к маме с частным визитом я туда не ездила. Я всегда поддерживала Украину, я всегда говорила, что Крым украинский, я признавала войну с 2014 года, я всегда была с Украиной. Почему я не имею права поехать на "Евровидение"? Мне кажется, что это несправедливо", — возмутилась артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно Оля Полякова откровенно рассказала о кризисе в отношениях с мужем. Исполнительница призналась, почему возникли проблемы и как они с возлюбленным их преодолели.

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