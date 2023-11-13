Нардепа Дубневича оголосили в міжнародний розшук

Його обвинувачують у заволодінні 93 мільйонів гривень коштів “Укрзалізниці”.

У міжнародний розшук оголосили народного депутата, який обвинувачений у незаконному заволодінні 93 мільйонами гривень.

Про це повідомили в пресслужбі САП.

Як стало відомо, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук нардепа, якого обвинувачують у заволодінні 93 мільйонів гривень коштів “Укрзалізниці”.

“Суд зважив на неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перебування указаної особи за кордоном та задовольнив клопотання. Питання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 56 млн грн та зміну обвинуваченому запобіжного заходу будуть вирішуватись у наступних судових засіданнях”, - розповіли у пресслужбі САП.

Зазначимо, що колегія суддів ВАКС після неявки до суду нардепа постановила здійснити до нього привід. Крім того, ВАКС зобов’язав нардепа сплатити понад 5 368 грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

Депутат є підозрюваним і в іншому кримінальному провадженні. Йому повідомлено про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Додамо, що мова може йти про народного депутата Ярослава Дубневича.

Нагадаємо, що раніше НАБУ оголосило в розшук нардепа Дубневича.