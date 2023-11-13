"Перегрупування" росіян на лівому березі Херсонщини: що кажуть у ЗСУ

За словами Гуменюк, ЗСУ вибивають росіян з тих позицій, з яких вони обстрілюють правий берег.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала заяву окупантів про "перегрупування" на лівому березі Дніпра, яку вони потім спростували.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Херсонщина для росіян від початку повномасштабного вторгнення була зоною ухвалення непростих рішень. Просто не завжди вони у цьому зізнавалися. Але сьогодні потрібно розуміти, що такі інформаційні вкиди – це теж елементи ведення бойових дій. Ворог заміряє нашу стійкість, готовність протидіяти і реагувати на те, як він поводиться. Ми не дозволяємо їм диктувати нам свої умови. Ми продовжуємо діяти за власним планом. Ми ведемо різні бойові дії, переважно це контрбатарейна боротьба. Ми вибиваємо їх з тих позицій, з яких вони обстрілюють правий берег. Ми продовжуємо боротьбу, яка буде спрямована на знищення авіаційного потенціалу ворога.

Перевага РФ у повітрі і використання КАБів є серйозною проблемою для прифронтових територій. Є ще низка бойових дій, які ми не обговорюємо – саме для того, аби у ворога була підвищена нервовість", – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні, 13 листопада, російські пропагандистські видання опублікували повідомлення з посиланням на Міноборони РФ про те, що окупанти нібито "перекидають угруповання "Дніпро" на вигідніші рубежі". Проте за деякий час повідомлення видалили.

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