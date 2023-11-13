"Перегруппировка" россиян на левом берегу Херсонщины: что говорят в ВСУ

По словам Гуменюк, ВСУ выбивают россиян с тех позиций, с которых они обстреливают правый берег.

Начальник Объединенного координационного пресс=центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала заявление оккупантов о "перегруппировке" на левом берегу Днепра, которое они затем опровергли.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Херсонщина для россиян с начала полномасштабного вторжения была зоной принятия непростых решений. Просто не всегда они в этом признавались. Но сегодня нужно понимать, что такие информационные вбросы – это тоже элементы ведения боевых действий. Враг замеряет нашу устойчивость, готовность противодействовать и реагировать на то, как он себя ведет. Мы не разрешаем им диктовать нам свои условия. Мы продолжаем действовать по собственному плану. Мы ведем разные боевые действия, преимущественно это контрбатарейная борьба. Мы выбиваем их с тех позиций, с которых они обстреливают правый берег. Мы продолжаем борьбу, направленную на уничтожение авиационного потенциала врага.

Преимущество РФ в воздухе и использование КАБов является серьезной проблемой для прифронтовых территорий. Есть еще ряд боевых действий, которые мы не обсуждаем – именно для того, чтобы у врага была повышенная нервозность", – отметила Гуменюк.

Напомним, сегодня, 13 ноября, российские пропагандистские издания опубликовали сообщения со ссылкой на Минобороны РФ о том, что оккупанты якобы "перебрасывают группировку "Днепр" на более выгодные рубежи". Однако через некоторое время сообщение удалили.

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