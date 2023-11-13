Історія Тимофія Соловйова та розвиток FPV дронів в Україні

Тимофій Соловйов є яскравим прикладом того, як пристрасть до технології та патріотизм можуть об'єднатися для забезпечення безпеки та захисту країни. У віці 24 роки, він є особистістю, яка об'єднує в собі як журналістичний талант, так і велике серце волонтера.

З часів АТО є небайдужим до ситуації в Україні. Початково Тимофій відомий як засновник компанії "RC Store", спеціалізованої на FPV дронах. Його натхнення знайшли своє втілення в створенні і популяризації цих захоплюючих пристроїв ще в 2020 році, в той момент коли в Америці почав розвиватись напрямок FPV дронів, Тимофій вирішив реалізувати їх також в Україні, та почав працювати над розвитком цього виду дронів.

Тимофій активно допомагає військовим в Україні, сприяючи їм FPV дронами. Протягом війни Тимофій посприяв тисячами таких дронів для українських військових, надаючи їм важливі можливості в застусування їх на передовій.

Завдяки своєму досвіду в роботі зі світовими виробниками, Тимофій співпрацює з військовими підрозділами, сприяючи їм в здійсненні успішних військових операцій а саме забезпеченям дронами. За свій важливий внесок у справу безпеки країни, він отримав медаль За сприяння війську від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

На початку року Тимофій активно працював над тренувальними дронами, які були важливою частиною навчання для військових. Ці тренувальні дрони які були реалізовані для відеографів та просто любителів, в умовах повномасштабної війни виявились потужним інструментом для навчання в управліні FPV дронами, військові школи Армії Дронів, Боривітер, Victory Drones успішно застосували іх в навчані операторами FPV.

Підрозділи такі як Азов ОЗСП, Третя окрема штурмова бригада, Кракен та інші, мали потужні результати використання FPV дронів на фронті, які ще декілька років тому використовувались як хобі а зараз мають важливу роль у забезпеченні національної безпеки України.

Тимофій Соловйов об'єднав технологію та патріотизм, забезпечуючи безпеку України завдяки FPV-дронам. Його робота важлива для військових та національної безпеки. Він змінює майбутнє країни.