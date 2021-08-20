Синоптики предупреждают о непогоде: где ожидать грозы и шквалы

Синоптики предупреждают о непогоде: где ожидать грозы и шквалы

Штормовое предупреждение объявлено 21 августа.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает ГСЧС.

Штормовое предупреждение объявлено в субботу, 21 августа, в некоторых регионах страны. Речь идет об ухудшении погоды в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Их накроют грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщалось, в праздничные выходные — 22-23 августа и День Независимости - в Киеве ожидается солнечная и теплая погода. Когда празднуют День Флага — в понедельник, воздух прогреется до +25 градусов. Днем, 24 августа, + 24-26 градусов, а вечером + 18-20 градусов.

Какая погода будет в Украине на праздничные августовские выходные — Погода от Фроси

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