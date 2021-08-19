"Будет много солнца": синоптик рассказала о погоде на День Независимости

"Будет много солнца": синоптик рассказала о погоде на День Независимости

Праздничные выходные будут теплыми.

В праздничные выходные — 22-23 августа и День Независимости — в Киеве ожидается солнечная и теплая погода

Такой предварительный прогноз, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook

"В воскресенье 22 августа, когда в столице планируется концерт "Ковчег Украины: 10 веков украинской музыки" на Михайловской площади, дождя не предвидится. Только в ночь на 22 августа есть вероятность небольших осадков. Днем 24 градуса. Вечером +18-20 градусов ", — говорится в сообщении.

Также читайте Как Киев будет отмечать День Независимости: программа мероприятий

Солнечно будет в Киеве и 23 августа, когда отмечается День Флага. Воздух прогреется до +25 градусов.

Тепло будет и во вторник, 24 августа. "Будет много солнца, дождя не ожидается. Днем +24-26 градусов. Вечером +18 -20 градусов. Уточнение, конечно, возможны, буду внимательно следить", — подчеркнула она.

Диденко также рассказала о погоде на Спаса — 19 августа. В течение дня ожидается 22-27 градусов тепла днем, а +10-16 градусов — ночью. Теплее всего будет на востоке страны — воздух прогреется до +32 градусов. "Дожди, связанные с сегодняшним атмосферным фронтом, в четверг пройдут в центральных областях, на юге и местами на востоке. На западе и севере Украины 19 августа осадки маловероятны", — говорится в сообщении.

В Киеве на Спаса будет облачно, но дожди — маловероятны. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах + 22-24 градусов.

Как сообщалось, штормовое предупреждение на сегодня, 18 августа, объявили почти по всей Украине. Большинство регионов накроет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой грозы, град и шквальный ветер. Непогода накроет запад, центр и север страны. В столице уже объявили «желтый» уровень опасности.

Погода в Украине: почти во всех регионах объявили штормовое предупреждение

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку