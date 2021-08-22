Боевики размещают на Донбассе танки и минометы — ОБСЕ

Согласно отчету, речь идет о танках Т-72 и минометы Сани 120-го калибра.

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали военную технику в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей — в зонах, где ее размещение запрещено.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном в субботу, 21 августа.

Отмечается, что наблюдение велось с помощью дрона.

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"Наблюдатели видели семь танков и три минометы, размещенные в нарушение линий отвода на полигоне (близ н.п. Бойковское — ред.) В неподконтрольных правительству районе Донецкой области, в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 размещения тяжелого вооружения и военной техники запрещено ", — говорится в документе.

Кроме того, по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения во временно неподконтрольных Киеву районах наблюдатели зафиксировали пять минометов на упомянутом полигоне и один танк в Юрьевке Луганской области.

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