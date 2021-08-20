Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: есть погибший

За сутки оккупанты девять раз нарушили "тишину".
За прошедшие сутки, 19 августа, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 20 августа.
В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского — из минометов 120-го калибра. Недалеко от Нью-Йорка — с станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе Красногоровки боевики использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Пивденного наемники обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.
На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10". В Донецкой области — "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.
"На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сводке.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 18 августа, зафиксировано три обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.