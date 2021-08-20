ПОМК — такие боеприпасы используются, чтобы оторвать ногу бойцу и искалечить его. / ТСН.ua

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: есть погибший

Обстрелы боевиков на Донбассе не прекращаются: есть погибший

За сутки оккупанты девять раз нарушили "тишину".

За прошедшие сутки, 19 августа, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 20 августа.

В направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия. У Крымского — из минометов 120-го калибра. Недалеко от Нью-Йорка — с станковых противотанковых гранатометов.

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Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе Красногоровки боевики использовали станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. У Пивденного наемники обстреливали украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10". В Донецкой области — "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

"На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сводке.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 18 августа, зафиксировано три обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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