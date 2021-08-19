На Донбассе в результате обстрела погиб военнослужащий

На Донбассе в результате обстрела погиб военнослужащий

Оккупанты трижды нарушили перемиья.

За прошедшие сутки, 18 августа, зафиксировано три обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 19 августа.

Также читайте На Донбассе под обстрел боевиков попала мирная жительница Золотого-4

Вблизи Широкиного противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. У Водяного на Приазовье — с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Опытно враг вел огонь из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет, сообщают в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 19 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в направлении Нооолександривкы. Российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

"На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", — говорится в сводке штаба.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 17 августа, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали ло медучреждения. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное.

Новости с фронта: в поселке Золотое-4 женщина получила ранение во время обстрела

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку