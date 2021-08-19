Народные приметы, обряды и обычаи 19 августа

Святой Спас приготовил всего впрок: и дождь, и ветер, и холод, и тепло.

19 августа церковь и верующие чествуют Преображение Господне.

19 августа: церковный праздник

Преобреження Господне — описанное в Евангелиях таинственное преображение (преобразования), явление Божественного величия и славы Христа на горе Фавор (Табор).

Однажды Иисус взял с собой трех апостолов: Петра, Иакова и Иоанна, — и привел их на "высокую гору", которую часто отождествляют с горой Фавор. Там их глазах он "преобразился": его наряд стал ослепительно белым, а лицо засияло как солнце. У него, олицетворяя Закон и пророков, появился Моисей и Илья. Светлое облако окутало их, а голос с того облака сказал: "Это — мой любимый Сын, что я его полюбил: его слушайте".

Рассказ о преображении подается между двумя сообщениями Иисуса о близкой смерти и воскресения. В этой сцене присутствие Моисея и Илии рядом с Иисусом означает связь между старым и новым Заветом. Свет, преображает Иисуса, является одновременно отражением божественной славы и предвестием славы его воскресения. Она не озарит его, пока он не пройдет испытания смертью. Трое очевидцев Преображения Иисуса станут очевидцами его агонии.

19 августа: народные традиции

В Украине Праздник Преображения Господня чаще называют праздником Спаса, а также реже Яблочный Спас. В народе праздник Спаса имел светское значение, связанное с праздником урожая. Это дает основание считать, что его первоначальные корни уходят дохристианских верований. Ведь почти во всех древних народов существовали торжественные праздники урожая. Красноречивым свидетельством того, что Спас символизировал праздник урожая, которое впоследствии использовало в своей обрядности христианство, есть обычай освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, обжиночные венки, пчелиные соты и тому подобное.

Другие названия: праздник Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Праздник Преображения Господня, Преображения, Праздник Спаса, Яблочный Спас, Великий Спас.

19 августа: что следует делать

На Спаса следовало выпекать первую хлеб из нового урожая, ставить на углу первого снопа и вязать деда бороду с последней части нескошенных поля. Со Спасом, символизирующий завершение основных земледельческих жатвы, совпадает и начало храмовых праздников. Традиционно в Украине каждый населенный пункт имел свой именной престольный праздник, называемый храмовым.

Вечером накануне Спаса хозяин и хозяйка брались за ответственную работу — изготовление свечей. По обычаю, хозяину следовало вить страстные свечи, громничие, Пасхальные, свечи на сочельник, свечи на крещение, мертвецкие, церковные, сиротские, поедают и для раздачи бедным. А родильные, использовавшиеся при родах, свадебные, крестильные, бабьи и дедовские уже делала жена.

Успенский обед состоял преимущественно из мучных и овощных блюд и холодной рыбы. Сначала ели яблоки и мед, запивая виноградным или яблочным вином, "чтобы фрукты родили", а затем переходили к другим блюдам.

19 августа: что не стоит делать

употреблять жирную пищу;

физически работать;

сквернословить;

обсуждать и осуждать кого-либо.

19 августа: Украинские народные приметы

Пришел Спас — бери рукавицы про запас.

Спас — всему час.

К Спасовки пчела делает на г, а после Спасовки на себя.

Святой Спас приготовил всего впрок: и дождь, и ветер, и холод, и тепло

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