Яблочный Спас 2021: традиции и обычаи на Преображение

В Украине — это один из крупнейших земледельческих праздников.

19 августа верующие и церковь чествуют Преображение Господне — описанное в Евангелиях таинственное преображение (преобразования), явление Божественного величия и славы Христа на горе Фавор.

В Украине — это одно из крупнейших земледельческих праздников. Его называли праздником урожая. Каждый из крестьян считал святой долг отнести в церковь на посвящение овощи, фрукты, грибы, мед в сотах, хлеб — щедрые подарки природы. Смысл праздника заключается в события явления преображенного Христа апостолам и в глубокой человеческой благодарности Богу за данные Им созревшие плоды. Приходится на Успенский пост или Спасовку, однако в этот день разрешается употреблять рыбу, масло и вино.

В народе праздник Спаса мало светское значение, связанное с праздником урожая. Это дает основание считать, что его первоначальные корни уходят дохристианских верований. Ведь почти во всех древних народов существовали торжественные праздники урожая. Красноречивым свидетельством того, что Спас символизировал праздник урожая, которое впоследствии использовало в своей обрядности христианство, есть обычай освящать в церкви дары природы: яблоки, сливы, груши, обжиночные венки, пчелиные соты и тому подобное.

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Как пишет известный украинский ученый Василий Скуратовский в книге "Мисяцелик", почти все женщины, в которых умерли дети, не употребляли до Спаса яблок. Существует поверье, что в этот день мать Божья раздает детям на том свете золотые яблоки, а те чьи родители нарушили обет, стоят в стороне и плачут, на что мать Божья отвечает: "Твое яблоко свинья съела".

Крестьяне до Спаса пытались собрать все зерновые. Знахарки раз заготавливали лекарственные травы. "Дева Мария, — говорили по этому поводу, это зелье сеяла, а Спас поливал — нам на помощь давал". Гуцулы опасались зажигать и выносить на улицу огонь, а закарпатцы - даже занимать его.

19 августа: народные приметы

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