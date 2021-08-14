Медовый Спас 2021: традиции и обычаи на Маковея

Имя иудейского главы Маккавея было адаптировано на украинском как Маковей.

14 августа верующие и церковь празднуют Маковея (также Первый Спас, Спас на воде, Маковея, Макотрус — ред.) — именно такая народное название православного праздника Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня, или Праздник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, который отмечается в первый день Успенского поста. С Маковея начинается Успенский пост, который завершается 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы.

В этот день почитается память о византийской святыню — части Животворящего Креста Господня, на котором был распят Христос, а также память Маккавейских мучеников, которые не предали иудейскую веру в пользу навязанного эллинским колонизаторами язычества. Имя иудейского главы Маккавея были адаптированы в украинском как Маковей.

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Как пишет украинский этнограф в книге "Мисяцелик", ранее этот день считался первым осенним праздником, с которым связывают окончание лета. Поэтому на Маковея - последний день коллективных толок. В его честь в церквях отправляют послеобеденную службу, святят мак, васильки и бархатцы. С бархатцев и базилика делают отвар и купают больных детей. Считалось, что особенно эффективны такие купели из цветов бархатцев при желтухе.



Если у ребенка бессонница, то посвященные маковые головки клали ей под подушку. Зерном осыпали коров, отелились, чтобы телятам "не было никакого сглаза".

С Маковея начинается двухнедельный Успенский пост — Спасовка. Женщины пекли постное печенье — "лепешки". Его изготавливали из пшеничного теста, обливали сверху густой медовой сытой, приправленной толченым маком. Кроме того, из меда и толченого мака делали знаменитые "маковики" — вкусные украинские лепешки.

С этого времени начинали улетать в теплые края ранние птицы, потому что "Святой Спас приготовил всего впрок: и дождь, и ветер, и холод, и тепло".

Спас — это двухнедельный пост, который приходится на конец лета. В это время питаются сытнее чем на Петровку, поскольку есть в достаточном количестве зелени. Этот кратковременный пост вроде является продолжением Великого, поскольку святые упросили Бога, чтобы он сделал перерыв, потому что крестьяне не выдержат его. Очевидно, это связано с тем, что в это время приходятся неотложные земледельческие работы. Поэтому и говорили "К Спасовки пчела делает на пана, а после Спасовки — на себя".

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