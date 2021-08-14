Дэвид Аксельрод растрогал снимками с дочкой от Мозговой

Артист опубликовал новые фотографии с Соломеей.

Муж продюсера Алены Мозговой, украинский певец Дэвид Аксельрод, который недавно показал снимок с подросшей дочкой, снова порадовал поклонников.

На своей странице в Instagram артист опубликовал фото, на которых предстал с доченькой Соломеей.

Дэвид Аксельрод и Соломея / instagram.com/david__axelrod

На первом снимке девочка нежно обнимает своего отца за шею, который, в свою очередь, назвал ее лучшей богиней в мире. На второй фотографии дочь мило целует папу в щечку.

Дэвид Аксельрод и Соломея / instagram.com/david__axelrod

"Хочу сказать, что пока не родилась доченька, я и не знал что такое любовь.... мне казалось, что я знаю... Но она изменила все, научила ценить мелочи, поражения и свои ошибки... жизнь. Она научила меня жить! Моя лучшая богиня в мире", — подписал пост певец.

Напомним, недавно артист и сам вспоминал, как выглядел в детстве. Дэвид нашел архивные фотографии и решил одну из них показать. На фотографии ему было всего 13 лет.

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