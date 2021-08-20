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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 20 августа зафиксирован 1600 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 26  человек, еще 882  выздоровели. Было проведено 48 942 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

222050

222

5264

0

214541

148

Винницкая

72137

33

1715

0

69872

22

Волынская

62455

22

1206

0

61106

15

Днепропетровская

137603

68

4588

7

131874

9

Донецкая

92837

108

2436

1

89420

117

Житомирская

89329

48

1818

0

87053

11

Закарпатская

62467

20

1611

0

60583

1

Запорожская

106196

97

2470

1

102901

60

Ивано-Франковская

87402

61

2111

0

84782

11

Киевская

128933

71

2787

0

125231

34

Кировоградская

20845

10

867

0

19836

9

Луганская

27881

67

994

4

26270

40

Львовская

138988

70

3706

0

134352

29

Николаевская

70760

17

1877

1

68624

31

Одесская

143432

109

3046

3

138748

104

Полтавская

78765

56

1876

0

76435

22

Ровенская

80039

29

1211

1

78537

3

Сумская

79036

46

1351

2

77198

33

Тернопольская

70917

56

1210

1

69093

32

Харьковская

150837

86

3643

2

145637

36

Херсонская

37355

75

1200

1

35204

16

Хмельницкая

89902

68

1910

1

87398

31

Черкасская

82660

34

1331

0

80720

28

Черновицкая

80819

79

1808

0

78374

16

Черниговская

58181

48

1358

1

56211

24

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2271826 человек.
  • Выздоровели — 2200000.
  • Летальных случаев — 53394.

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