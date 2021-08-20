Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 20 августа зафиксирован 1600 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 26 человек, еще 882 выздоровели. Было проведено 48 942 тесты.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
222050
|
222
|
5264
|
0
|
214541
|
148
|
Винницкая
|
72137
|
33
|
1715
|
0
|
69872
|
22
|
Волынская
|
62455
|
22
|
1206
|
0
|
61106
|
15
|
Днепропетровская
|
137603
|
68
|
4588
|
7
|
131874
|
9
|
Донецкая
|
92837
|
108
|
2436
|
1
|
89420
|
117
|
Житомирская
|
89329
|
48
|
1818
|
0
|
87053
|
11
|
Закарпатская
|
62467
|
20
|
1611
|
0
|
60583
|
1
|
Запорожская
|
106196
|
97
|
2470
|
1
|
102901
|
60
|
Ивано-Франковская
|
87402
|
61
|
2111
|
0
|
84782
|
11
|
Киевская
|
128933
|
71
|
2787
|
0
|
125231
|
34
|
Кировоградская
|
20845
|
10
|
867
|
0
|
19836
|
9
|
Луганская
|
27881
|
67
|
994
|
4
|
26270
|
40
|
Львовская
|
138988
|
70
|
3706
|
0
|
134352
|
29
|
Николаевская
|
70760
|
17
|
1877
|
1
|
68624
|
31
|
Одесская
|
143432
|
109
|
3046
|
3
|
138748
|
104
|
Полтавская
|
78765
|
56
|
1876
|
0
|
76435
|
22
|
Ровенская
|
80039
|
29
|
1211
|
1
|
78537
|
3
|
Сумская
|
79036
|
46
|
1351
|
2
|
77198
|
33
|
Тернопольская
|
70917
|
56
|
1210
|
1
|
69093
|
32
|
Харьковская
|
150837
|
86
|
3643
|
2
|
145637
|
36
|
Херсонская
|
37355
|
75
|
1200
|
1
|
35204
|
16
|
Хмельницкая
|
89902
|
68
|
1910
|
1
|
87398
|
31
|
Черкасская
|
82660
|
34
|
1331
|
0
|
80720
|
28
|
Черновицкая
|
80819
|
79
|
1808
|
0
|
78374
|
16
|
Черниговская
|
58181
|
48
|
1358
|
1
|
56211
|
24
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2271826 человек.
- Выздоровели — 2200000.
- Летальных случаев — 53394.