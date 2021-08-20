Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 ноября

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 20 августа зафиксирован 1600 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 26 человек, еще 882 выздоровели. Было проведено 48 942 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 222050 222 5264 0 214541 148 Винницкая 72137 33 1715 0 69872 22 Волынская 62455 22 1206 0 61106 15 Днепропетровская 137603 68 4588 7 131874 9 Донецкая 92837 108 2436 1 89420 117 Житомирская 89329 48 1818 0 87053 11 Закарпатская 62467 20 1611 0 60583 1 Запорожская 106196 97 2470 1 102901 60 Ивано-Франковская 87402 61 2111 0 84782 11 Киевская 128933 71 2787 0 125231 34 Кировоградская 20845 10 867 0 19836 9 Луганская 27881 67 994 4 26270 40 Львовская 138988 70 3706 0 134352 29 Николаевская 70760 17 1877 1 68624 31 Одесская 143432 109 3046 3 138748 104 Полтавская 78765 56 1876 0 76435 22 Ровенская 80039 29 1211 1 78537 3 Сумская 79036 46 1351 2 77198 33 Тернопольская 70917 56 1210 1 69093 32 Харьковская 150837 86 3643 2 145637 36 Херсонская 37355 75 1200 1 35204 16 Хмельницкая 89902 68 1910 1 87398 31 Черкасская 82660 34 1331 0 80720 28 Черновицкая 80819 79 1808 0 78374 16 Черниговская 58181 48 1358 1 56211 24

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2271826 человек.

Выздоровели — 2200000.

Летальных случаев — 53394.

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