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Курс доллара и евро на 20 августа

Курс доллара и евро на 20 августа

Getty Images

Стоимость доллара составляет 26,6 гривны, а евро — 31,2 гривны.

В пятницу, 20 августа, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 20 августа:

  • Доллар США — 26,65 грн (плюс 1 коп.).
  • Евро — 31,16 грн (минус 7 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 19 августа:

  • Доллар США — 26,60/26,80 грн.
  • Евро — 31,00/31,35 грн.

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