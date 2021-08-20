Курс доллара и евро на 25 августа

Стоимость доллара составляет 26,7 гривны, а евро — 31,1 гривны.
В среду, 25 августа, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 25 августа:
- Доллар США — 26,67 грн (плюс 2 коп.).
- Евро — 31,12 грн (минус 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 20 августа:
- Доллар США — 26,60/26,80 грн.
- Евро — 31,00/31,30 грн.
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