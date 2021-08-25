Народные приметы, обряды и обычаи 25 августа

Если вечером звезды светят ясно — будет теплый, солнечный день.

25 августа верующие и церковь почтили память мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними, священномученика Александра, епископа Команского, мучеников Памфилы и Капитона.

25 августа: церковный праздник

Жили будущие святые Фотия и Аникиты в Никомидии во времена правления жестокого императора Диоклетиана. Аникиты был военным сановником при императоре, поэтому знал о его ненависть и жестокие планы всех, кто исповедует себя христианином.

Тогда, по приказу императора, их привязали за ноги к диким лошадям и волокли по камням, но святые остались невредимыми. Не пострадали они и в накаленной бане, которая развалилась. Затем Диоклетиан повелел разжечь огромную печь, и множество христиан, которых вдохновили своими подвигами святые Фотий и Аникиты, сами зашли к ней со словами: "Мы христиане!". Все они погибли с искренней молитвой на устах.

Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня и даже волосы их осталось целое. Видя это, многие из язычников уверовали во Христа. Святых молят о скором выздоровлении, укрепления здоровья родных.

25 августа: народные традиции

Этот день — праздник огня в гуцулов. Ранее 25 августа называли Фотий Повитенный, потому что было принято убирать в повитках, где находились бороны, лошадиные упряжки, сохи и тому подобное. Традиционно наблюдали и гадали по погодным явлениями.

25 августа: что стоит сделать

В этот день нужно прибраться, чтобы черт ногу не сломал и не разозлился.

25 августа: что не стоит делать

ссориться;

планировать важные дела;

пропускать посещение церкви.

25 августа: Украинские народные приметы

Если вечером звезды светят ясно — будет теплый, солнечный день, когда звезды тусклее дождя. Два вечера подряд на форуме месяца и звезды светят — к дождю.

Если вечерняя заря с красноватым оттенком, а заходящее солнце также раскраснелось — ночью соберется на грозу.

Когда в летнее время в прохладную погоду слышен гром, то такая погода будет долго. Если сорняки летом растут особенно высокие — зима снежная.

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