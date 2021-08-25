Астрологический прогноз на 25 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: астрологи связывают этот день с зеркалом, в котором можно увидеть не только свое истинное отражение, но и внутреннюю сущность, а также существующие в жизни проблемы. Необходимо – хотя бы на день – отказаться от вредных привычек, они могут негативно сказаться не только на здоровье, но и на жизни в целом.

Символ дня: обезьяна, зеркало, лед.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день пассивной энергетики.

Число дня: 9

Цвет дня: лазоревый, морской волны.

Камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: почки, поясница, кожа.

Болезни дня: болезни этого дня не опасные, но продолжительные. Нельзя заниматься самолечением – это может быть опасно для здоровья.

Слова дня: работа над ошибками.

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Брак и отношения дня: нежелательно не только заключать брак, но и назначать свидания.

Мистика дня: чтобы не стать объектом сглаза, желательно надеть оберег с бирюзой.

Табу дня: желательно как можно реже смотреться в зеркало.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые умеют сочувствовать другим, как самим себе. Из них получаются хорошие волонтеры и сестры милосердия.

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