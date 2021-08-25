25 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день уже возможны первые заморозки.

Какой сегодня день

В среду, 25 августа, в мире празднуют День примирительного поцелуя. В Уругвае этот день отмечают День провозглашения независимости (1825), во Франции — День освобождения, в Бразилии — День солдата.

Памятные даты 25 августа

1609 — Галилео Галилей продемонстрировал венецианскому совету дожей новое устройство — телескоп.

1718 — французы основали в Северной Америке Новый Орлеан.

1918 — вышел в свет первый номер редактируемой Янкой Купалой газеты "Звон" (Колокол).

1919 — во время наступления на Киев Армия УНР освободила Фастов.

1933 — договоренность между правительством Третьего Рейха и еврейской администрацией в Палестине, которая позволяла немецким евреям переехать в Палестину и другие страны.

1941 — советские и британские войска оккупировали Иран.

Церковный праздник сегодня 25 августа

25 августа православная церковь чтит память святых мучеников Аникита и Фотия (его племянник), которые были родом из Никомидии.

Аникита, военный сановник, обличал императора Диоклетиана (284-305), который установил на городской площади орудия казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклетиан приказал мучить святого Аникита, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев стал мягкий и ласковый к нему. Внезапно началось сильное землетрясение, тогда упало капище Геркулеса, и под проваленной городской стеной погибло много язычников. Палач занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без сознания. Святого Аникиту стали колесовать и курить огнем, но колесо остановилось, а огонь погас. Мученика бросили в котел с кипящим оловом, но олово остыло. Так Господь хранил Своего раба для утверждения многих.

Племянник мученика — святой Фотий, приветствовал страдальца и, обратившись к царю, заметил: "Идолопоклонник, твои боги — ничто!". Меч, занесенный над новым исповедником, поразил самого палача. Мучеников посадили в темницу. Из-за отказа отречься от своей веры их привязали за ноги к диким лошадей, но святые оставались невредимыми. Не пострадали они и в накаленной бане, которая развалилась.

В результате Диоклитиан велел разжечь огромную печь, и множество христиан, воодушевленных подвигами святых Фотия и Аникиты, сами ступили в нее со словами: "Мы христиане!". Все они умерли с молитвой на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня и даже волосы их остались целым. Многие из язычников, которые присутствовали на месте, тут же уверовали во Христа.

https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ссориться

Нельзя планировать важные дела

Нельзя пропустить поход в церковь

Нельзя слишком громко говорить

Приметы на 25 августа

Сегодня крестьяне уже готовились к первым заморозкам. Надо было навести порядок в кладовых и сараях, чтобы не навлечь на семью нечистую силу.

Также 25 августа обращали внимание на многочисленные природные явления и приметы и пытались предсказать по ним погоду на ближайшие дни и месяцы. На Фотия с утра примечали: если выпал иней, значит можно ожидать хорошего урожая озимых на следующий год. Если этот день дождливый — не стоит надеяться на долгое бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

pixabay.com

Люлька трещит во время курения — к дождю.

Петухи теряют перья в это время — к затяжной осени.

Если сено на лугу становится сырым, следует ожидать дождя, возможно, он будет сопровождаться грозой.

Именины 25 августа

День ангела (именины) сегодня, 25 августа, празднуют: Антон, Аркадий, Василий, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Степан, Федор, яков.

Читайте также: Гороскоп на 25 августа для всех знаков зодиака по картам Таро

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку