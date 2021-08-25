Три знака, которым сегодня нельзя никого проклинать

День, когда трудно смотреть на мир реально – властвующие над людьми энергии будут искажать картину, подсовывая взамен истинных фактов обольщения и соблазны. Важно держать под контролем слова и мысли, а также не желать никому плохого, поскольку проклятия в чужой адрес могут очень быстро вернуться бумерангом – соответствующий закон еще никто не отменял.

Сегодня, 25 августа, как, впрочем, и всегда, не стоит никого проклинать представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них это может быть по-настоящему опасным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которым свойственно не только упорство, но и редкостная злопамятность, не прощают полученные обиды. Как бы перед ними ни извинялись, они все равно будут припоминать себе и другим все, что с ними случилось. Главное, что они при этом никому не желают ничего плохого, но иногда этот благородный настрой все-таки дает сбой – вот как сегодня. Видимо, обидчик настолько сильно заденет представителей знака, что они, слетев с катушек, призовут на его голову страшную кару. Быстрота и полнота исполненного желания поразят представителей до глубины души и, возможно, отучат их желать зла ближним.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, будучи представителями самого обидчивого знака Зодиака, в пылу огорчения и во власти уязвленного самолюбия, способны проклясть того, кто так сильно их задел, привлекая на их голову громы и молнии. И тот факт, что они делают это молча – про себя, – ничего не меняет: проклятия останутся таковыми, несмотря ни на что. Вот и сегодня, услышав в свой адрес нелицеприятные вещи от близкого человека, они могут проклинать его на все лады. Все высказанное сегодня не только моментально воплотится в жизнь, но и также быстро вернется обратно.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, несмотря на свойственный им романтизм, не забывают обиды, которые им наносят, но далеко не всегда действуют сразу, не раздумывая. К акту возмездия им необходимо тщательно подготовиться, чтобы не пустить это важное дело на самотек. Но сегодня, похоже, что-то пойдет не так, поэтому вместо планомерных и методичных действий представители знака рискуют впасть в истерику и, как следствие, начать проклинать человека, который, как им покажется, их обидел. Стоит ли говорить, что таким образом они рискуют получить то, что цыгане называют "обраткой", а все остальные – бумерангом.

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