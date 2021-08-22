Прогноз погоды на 22 августа: будет тепло, но не жарко

Прогноз погоды на 22 августа: будет тепло, но не жарко

Дожди 22 августа маловероятны, будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях возможны локальные грозовые дожди.

В воскресенье, 22 августа, в Украине ожидается теплая погода. Максимальная температура воздуха будет достигать 27 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: Укргидрометцентр

В западных областях прогнозируют +23 ... + 26 градусов. На одной Востоке и Юге — до 26 + ... + 27 градусов.

Ветер по всей Украине будет двигаться со скоростью 5 — 10 метров в секунду.

В Киеве погода будет солнечной. Столбики термометров будут на уровне +24 ... + 26 градусов.

В свою очередь главная синоптик Украины Наталья Диденко отметила, что осадки в воскресенье маловероятны. Однако в западных областях возможны локальные грозовые дожди.

"Воздух будет не обжигающим, а приятным и пушистым, как кошачий живот, воскресенье в Украине ожидается теплым и солнечным. В течение дня ожидается +22 ... + 27 градусов, разве что на Востоке и Юге до +28 градусов. Дожди 22 августа маловероятны, будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях возможны локальные грозовые дожди. в Киеве будет сухо солнечно и тепло, +23 .... + 24 градуса ", — написала она на странице в Facebook.

Напомним

По словам народного синоптика, в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

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