Астрологический прогноз на 22 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: любые дела этого дня оставят чувство неудовлетворенности – не стоит принимать такое ощущение близко к сердцу, оно обусловлено не реальной ситуацией, а влиянием Луны. Бизнес-проекты этого дня довольно быстро принесут ожидаемые дивиденды.

Символ дня: змея.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 6

Цвет дня: алый.

Камни дня: агат, гагат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни этого дня из острой фазы могут перейти в хроническую, поэтому тянуть с обращением к врачу не стоит.

Слова дня: успех, победа.

Геометрическая фигура дня: овал.

Брак и отношения дня: встречи с друзьями и романтические свидания лучше отменить.

Мистика дня: день благоприятен для чтения эзотерической литературы.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры, ссориться и есть яблоки.

Какие люди рождаются в этот день: рожденных в этот день отличает повышенная эмоциональность, что делает их характер сложным и неуживчивым, поэтому они чаще всего являются одиночками – в коллективе им работать трудно.

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