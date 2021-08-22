22 августа: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

C 22 августа ухудшается погода, дни становятся короче, ночи — длиннее, а воздух постепенно остывает.

Какой сегодня день

В воскресенье, 22 августа, в мире отмечают Всемирный день мозга, День экологического долга и Международный день поминовения людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений. В Украине в этот день отмечают День памяти погибших правоохранителей, в Мексике — День пожарника, в Уругвае — День прав человека и гражданина, в Перу — Национальный день кофе, в США — Национальный день медоносной пчелы.

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Памятные даты 22 августа

1770 — капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии, которое назвал Новым Южным Уэльсом и объявил владением британской короны.

1795 — во Французской республике принята Конституция III года, которая ликвидировала всеобщее избирательное право.

1864 — подписана первая Женевская конвенция, образовано общество Красного креста.

1868 — Кристиан Генрих Фридрих Петерс открыл астероид 102 Мириам.

1910 — подписан Договор о присоединении Кореи к Японии.

Церковный праздник сегодня 22 августа

22 августа православная церковь чтит память святого апостола Матфия. Святой апостол Матфий родился в Вифлееме. С раннего детства он изучал Закон Божий по Священным Книгам под руководством святого Симеона. Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфий уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 учеников, которых Господь "посылал по два пред лицем".

После Вознесения Спасителя апостол Матфий был избран по жребию в число 12 апостолов. Позже он вместе с другими апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а потом проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Житие приписывает ему дар чудотворения, исцеления больных и изгнания бесов.

Много раз жизни Матфия угрожала опасность, но каждый раз он благополучно миновал ее. Но однажды беда не обошла его: синедрион обвинил проповедника за распространение христианства и приговорил к смерти. По одним сведениям, апостол был забит камнями, по другим — распят на кресте.

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Что нельзя делать в этот день

Носить металлические украшения.

Пить зелье из трав. По поверью, в этот день они выливают яд и могут нанести вред здоровью.

Смотреть в месяц, в ином случае будет сильно болеть голова.

Нельзя менять место работы или менять род деятельности.

Приметы 22 августа

В народе 22 августа прозвали Днем Матфея или Матфей Змиесос. Этот день связывали с жутким поверьем: якобы к коровьему вымени цепляются змеи и высасывают молоко (отсюда и прозвище святого). Поэтому скот старались не выпускать на пастбище. Хозяйки всегда пытались доить корову в одиночестве, чтобы "лишние глаза" не испортили корову.

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Обычно 22 августа плохая погода, идет дождь и дует сильный ветер. Дни становятся короче, ночи — длиннее. Воздух постепенно остывает. Считалось, что от этой даты заканчивается летнее тепло, отчего и прозвали Матфея в народе ненастным.

Ранний иней — к хорошему урожаю в следующем году.

Ночь ясная, а росы утром не видно — к дождю.

Дождь в этот день предвещает ненастье до конца лета.

Если молодой месяц хорошо на небе видно, то к концу августа будет жарко.

Овес созрел — к хорошему урожаю орехов.

Сильный ветер — зима будет холодной.

Спокойная и тихая погода — к теплой осени и поздней зиме.

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Именины 22 августа

День ангела (именины) сегодня, 22 августа, празднуют: Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Юлиан, Яков.

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